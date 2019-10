La société Al Karama Holding, agissant pour le compte de l’Etat Tunisien (le « Cédant »), envisage de procéder, sur Appel d’Offres, à la cession des participations publiques directes et indirectes représentant 100% du capital de la société Karthago Private Jet « KPJ » (la « Société »).

A ces fins, FICOM CONSEIL a été retenu comme conseiller exclusif de Al Karama Holding pour la réalisation de l’ensemble

de l’opération de cession envisagée (l’« Opération »).

Le présent Appel à Manifestation d’Intérêt (l’« AMI ») a pour objectif (i) d’informer les investisseurs de cette Opération, (ii) de décrire le processus de cession et (iii) de renseigner les investisseurs intéressés sur les modalités de retrait du dossier de pré-qualification (le « DPQ »).

Considérations Clés :

Karthago Private Jet « KPJ » est une société anonyme créée en 2008. Son capital s’élève à 5 000 000 DT. La société a pour objet principal le transport aérien sur demande et tous les travaux aériens liés à cette activité.

Processus de cession :

Le processus de cession comprend une phase de pré-qualification des candidats suivie d’une phase d’offres financières ouverte à tous les candidats pré-qualifiés.

Eligibilité :

Tout investisseur désirant participer à ce processus devra être une personne physique ou morale de nationalité tunisienne au sens de la réglementation en vigueur ou un consortium composé par des personnes physiques et/ou morales de nationalité tunisienne au sens de la réglementation en vigueur et dirigé par un chef de file.

Les investisseurs de nationalité étrangère peuvent participer au présent Appel à Manifestation d’Intérêt sous forme d’un

groupement avec un ou plusieurs investisseurs tunisiens. Ils devront se conformer à la réglementation régissant le secteur d’activité de la Société et notamment le décret-gouvernemental N°2018-417 du 11 Mai 2018.

Phase de Pré-qualification :

Les investisseurs intéressés sont invités à retirer un dossier de préqualification qui définit le processus et les critères de préqualification, et ce à partir du Mercredi 30 Octobre 2019 à 10h00 au siège de Al Karama Holding, sis à rue du Lac d’Annecy, passage du Lac Malawi – Les Berges du Lac, Tunis,.

Le retrait du DPQ est conditionné par (i) la présentation à la société Al Karama Holding d’un accord de confidentialité

(l’ « Accord de Confidentialité »), dûment signé par le représentant légal du candidat et comportant le cachet le cas

échéant, téléchargeables sur le site web www.alkaramaholding.com et (ii) le paiement d’un montant non restituable s’élevant à mille (1.000) dinars tunisiens par chèque certifié libellé au profit de Al Karama Holding, par virement

bancaire ou en espèces.

Les investisseurs intéressés devront faire parvenir leurs dossiers de Manifestation d’Intérêt directement par porteur contre décharge ou par courrier express (le cachet du bureau d’ordre ou celui de la poste faisant foi) et ce au plus tard le : Vendredi 29 Novembre 2019 à 17h à l’adresse suivante :

Al Karama Holding, Rue du Lac d’Annecy, Passage du Lac Malawi, Les Berges du Lac, 1053 Tunis.

Phase d’offre financière

Les candidats pré-qualifiés seront notifiés par écrit, et seront, dès lors, en droit de retirer un Dossier d’Appel d’Offres, comportant le Règlement d’Appel d’Offres incluant un projet d’acte de cession le Mémorandum d’Information comportant une présentation de la Société et de son secteur d’activité et le Règlement de la Data Room.

Travaux de due diligence

Les candidats pré-qualifiés pourront effectuer des travaux de Due Diligence dans le cadre d’une Data Room, visiter les locaux de la Société,rencontrer son management poser des questions par écrit et proposer des amendements au

projet d’acte de cession selon un calendrier et des modalités qui seront définies dans le Dossier d’Appel d’Offres.