La première web TV spécialisée dans les affaires des élèves “a7ki free” a été lancée à Tunis, lundi 28 octobre 2019, à l’initiative de plusieurs élèves souhaitant faire parvenir leur voix, et ce en collaboration avec le ministère de l’éducation et l’organisation “Article19”.

La directrice du bureau de l’organisation “Article 19” pour le Moyen-Orient et l’Afrique du nord (MENA), Saloua Ghazouani, cité par la TAP, a déclaré que ce projet qui est financé par cette organisation (80 000 euros) permettra aux élèves de produire une matière médiatique et de la diffuser et ce, avec l’assistance d’enseignants et de formateurs.

Elle a signalé que l’idée de ce projet et sa mise en œuvre remonte à septembre 2018 avec la formation de 19 enseignants volontaires qui ont formé, à leur tour 76 élèves aux techniques de rédaction, d’imagerie et de montage.

Ghazouani a ajouté que 60 contenus audiovisuel ont été produits dont notamment des documentaires, des spots de sensibilisation et des programmes télévisés, précisant que cette production audiovisuelle traite de questions intéressant les élèves à l’instar de l’environnement, l’action associative, l’addiction à la drogue et d’autres thèmes qui seront traités d’une manière différente des médias officiels et des chaines de télévision privées.