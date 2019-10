Djerba Up, une application pour la promotion du tourisme alternatif

L’association Citoyenneté et Développement durable (ACDD) se prépare à lancer une application sur le mobile, sous le nom Djerba Up, qui sera prête vers la fin de l’année.

Cette application permettra aux visiteurs de Djerba de prendre connaissance des spécificités de “la vie djerbienne”, de la gastronomie locale, des richesses naturelles de l’île et des bonnes adresses de restaurants, de gîtes écologiques et d’ateliers d’artisans.

L’application vise à soutenir l’écotourisme et à créer un produit capable de drainer un nouveau type de touristes, souligne Fatma Triki, cheffe du projet Djerba Up et experte en communication environnementale.

Cette application extensible peut inclure de nouvelles données, comme les activités culturelles, a-t-elle ajouté.

Le projet s’inscrit dans le cadre d’un programme réalisé par l’association, avec le soutien du Programme de Petites Initiatives (PPI) pour les Organisations de la Société Civile en Afrique du Nord (OSCAN).

Il est financé par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et le fonds pour l’environnement mondial (GEF), pour la préservation, à travers le tourisme culturel, des zones humides à Djerba, classées sites Ramsar.

Dans ce contexte, l’association a mis en place trois commissions pour la protection des zones humides réparties sur les trois délégations de l’île de Djerba. Ces commissions regroupent des représentants de la société civile, des municipalités et des directions concernées.

Lancée en juin 2018, l’association Citoyenneté et Développement durable de Djerba, connue sous le sigle AC2D, vise à développer l’esprit de citoyenneté au sein de la société, l’engagement, l’éducation à l’environnement et la lutte contre la violence en milieu scolaire.

Cette association est composée d’experts en développement durable et en écotourisme.