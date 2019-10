La Bourse de Tunis débute la séance de jeudi 24 octobre 2019 dans le rouge où le Tunindex affiche une légère baisse de 0,11% avec 7 042,46 points dans un volume total de 1,638 million de dinars(MD), selon MCP.

Dans le vert, le titre ESSOUKNA grimpe de 4,44% à 2,35 D, suivi par ELECTROSTAR et EURO-CYCLES qui gagnent respectivement 4,14% et 3,31% à 1,76 D et 17,15 D.

A la baisse, le titre TELNET HOLDING chute de 4,15% à 8,99 D tout comme TAWASOL GROUP HOLDING et SOMOCER qui enregistrent une régression respective de 3,57% et 3% à 0,27 D et 0,97 D.