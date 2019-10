La 2ème édition des rencontres B2B Sfax sous-traitance multisecteurs a été organisée, mercredi, au centre des affaires de la région.

L’événement a connu la participation de représentants promoteurs des secteurs de textile, mécanique, électrique et l’industrie chimique.

La rencontre vise à réunir des PME et des Start Up opérant dans le même domaine pour discuter des besoins de chaque partie en services et nouer des partenariats sous forme de sous-traitance, a souligné, à l’agence TAP, Ikram Makni, directrice du centre des affaires de Sfax.

Elyes Ketata, entrepreneur d’une Start up active dans l’industrie d’aluminium a souligné l’importance d’organiser ces journées qui permettent d’enter en contact direct avec directe les grandes firmes telles que les compagnies pétrolières et d’échanger les idées de projets de partenariat et de services sous forme sous-traitance.