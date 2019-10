L’avancement des travaux de réparation des glissements de terrain survenus au cours de l’hiver 2012 au tournant de la route nationale n° 17 au niveau du barrage Oued El Kbir à Tabarka reliant à la région D’El Khdhairia dans la délégation de Tabarka (région de Jaballah) a dépassé 50% et une ré-exploitation de ladite route est prévue au début de l’été prochain, a fait savoir le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Selmi.

Le ministre qui a effectué, vendredi, une visite dans le gouvernorat de Jendouba a ajouté que la réouverture de cette route, qui s’étend sur 8 km et dont les travaux de maintenance ont démarré en janvier 2018 moyennant une enveloppe près de 21 millions de dinars, permettra le parachèvement de la réalisation du barrage de Oued El Kbir et d’augmenter ses réserves en eau de 9 millions de m3 à 69 millions de m3 d’eau douce et d’assurer le transport de et vers les villes de Tabarka, Ain Draham et Fernana.

Les travaux de réparation des glissements de terrains qui ont touché la route nationale n°11 d’une longueur de 37 km et reliant Amdoun (gouvernorat de Béja) à Ain Draham (gouvernorat de Jendouba) ont également avancé de plus de 80%.

Il en est de même pour la route nationale n°17 reliant entre Jendouba et Tabarka par Fernana.

Les directions régionales relevant des gouvernorats du nord-ouest et de celui de Kasserine ont présenté, à la fin de la visite du ministre de l’Equipement à Jendouba, leurs plans d’action pour prévenir les catastrophes naturelles qui pourraient être enregistrées durant l’automne et l’hiver de cette année.