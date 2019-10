Le nombre de touristes à Tozeur a augmenté de 30 %, depuis le début de l’année jusqu’au 10 octobre par rapport à 2018.

Près de 159 183 touristes ont choisi cette destination, souligne Yasser Souf, commissaire régional au tourisme.

De même, le nombre de nuitées a augmenté de 33,1%. D’autres indicateurs positifs ont suivi, à l’instar l’amélioration progressive des activités liées au secteur, telles que l’artisanat, les promenades en calèche et les circuits touristiques dans les oasis de montagne de Chebika et de Tamaghza.

Le tourisme saharien à Tozeur s’est ouvert sur de nouveaux marchés, dont les marchés algérien et polonais. Des vols en provenance d’Alger et d’autres villes du nord de l’Algérie sont prévus, prochainement, via l’aéroport international de Tozeur-Nefta. En outre, des groupes de touristes polonais sont attendus, dans la région, au cours de l’actuelle saison.

D’ores et déjà, la région a accueilli, les 13 et 14 octobre une délégation composée de 200 voyagistes polonais qui ont atterri à l’aéroport de Tozeur, pour passer deux jours, dans le Djerid, avant de se diriger vers d’autres destinations tunisiennes.

Des délégations médiatiques étrangères ont, également, afflué vers la région.

Plusieurs manifestations culturelles programmées, prochainement, auront un impact positif sur la région, telles que le festival de la musique soufie et mystique Rouhaniyet à Nefta, le festival international des tentes à Hazoua vers la fin de ce mois, ainsi que le festival international des oasis prévu du 25 à 28 décembre prochain.

D’autres manifestations sportives seront programmées vers la fin des mois d’octobre et de novembre, dont le marathon du Fennec et les ‘’défis du Chott’’.