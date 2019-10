Les services de la Direction régionale des domaines de l’Etat et des affaires foncières de Tunis ont récemment récupéré deux terrains domaniaux agricoles squattés et exploités illégalement.

Situés dans la région de Attar dans la délégation de Sidi Hassine-Sejoumi (gouvernorat de Tunis), les deux terrains couvrent une superficie totale de 75 ha, selon un communiqué du ministère des domaines de l’Etat.

La restitution a été exécutée en application d’une décision d’évacuation émis par le gouverneur de la région ainsi qu’une décision de déchéance de droit émanant des ministres des domaines de l’Etat et des affaires foncières et de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, d’après le communiqué.

L’opération s’est déroulée en présence des autorités régionales et sécuritaires et des représentants de l’administration régionale des domaines de l’Etat et de l’agriculture.

Les deux terrains restitués ont été pris en charge par l’administration concernée dans l’attente de leur réhabilitation dans les plus brefs délais selon les procédures administratives et juridiques en vigueur, indique le même document.