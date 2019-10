Le dernier numéro de la lettre d’information électronique, Tunelyz, du 7 au 13 octobre 2019, zoome sur le budget de développement des arts entre 2015 et 2019.

En effet, le site jette un coup d’œil sur la proportion des allocations réservées au développement des arts pendant la période 2015-2019, en s’appuyant sur la répartition du budget du ministère des Affaires culturelles pour l’année 2019.

Dans un schéma illustratif, le site expose l’évolution entre 2015 et 2019 des subventions au profit du théâtre, des arts plastiques, du cinéma ainsi que de la musique et de la danse.

Le schéma montre aussi qu’en 2015 aucune allocation n’a été accordée aux arts plastiques contre 500 mille dinars pour l’année 2019. La subvention attribuée au théâtre est de 2,340 millions de dinars en 2015 contre 2,940 millions de dinars en 2019.

Pour le cinéma, la subvention était de 4,580 millions de dinars contre 6,620 millions de dinars en 2019.

S’agissant de la danse et la musique, le ministère a accordé 600 mille dinars en 2015 et 900 mille dinars en 2019.

Les montants sont dédiés en outre à des projets en cours, à l’exemple de la numérisation du patrimoine audiovisuel et la construction du centre des arts dramatiques du Kef, aussi bien qu’à des nouveaux investissements pour l’aménagement et l’approvisionnement des instituts de danse, de musique et des arts des marionnettes.