Le président de la Mission d’observation électorale de l’Union européenne (MOE UE), Fabio Massimo Castaldo, a déclaré que le second tour de la présidentielle s’est, dans l’ensemble, déroulé “dans le calme” et que les opérations électorales ont été conduites avec “efficacité et transparence”.

Castaldo s’exprimait, mardi 15 octobre à Tunis, au cours d’une conférence de presse consacrée à la présentation du rapport préliminaire d’évaluation de la présidentielle.

Il a affirmé que “la bonne tenue du scrutin conforte la place prépondérante que la Tunisie occupe sur la scène démocratique régionale depuis 2011”.

Quelque 75 observateurs de la MOE UE ont été déployés dans 401 bureaux de vote.

Une centaine de publicités payantes sur Internet

Il a indiqué que la mission a évalué positivement les opérations de vote et de dépouillement dans une large majorité des bureaux observés.

Castaldo a, par ailleurs, indiqué que l’unité de monitoring de la MOE UE a relevé 113 “publicités payantes” sur internet en faveur des candidats pendant le silence électoral, et ce en infraction avec la réglementation.

La MOE UE a, dans son rapport, relevé que la campagne électorale a été généralement peu visible avec une relative accélération après la libération du candidat Nabil Karoui à deux jours de la fin de la campagne. Cette mesure judiciaire a facilité la participation de ce dernier aux côtés de Kaïs Saïed au débat télévisé, “un événement qui a permis aux électeurs tunisiens de mieux connaitre les profils des candidats et leurs projets”.

La MOE UE a, dans ce sens, appelé au respect du principe de l’égalité des chances, proposant au parlement à parachever l’installation des instances indépendantes, en particulier la Cour constitutionnelle.

Elle exhorte les politiques à œuvrer pour relever les défis économiques et sociaux et à se consacrer à la réforme de l’enseignement et à l’emploi des jeunes.