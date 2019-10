Le projet de développement des compétences en matière d’assurance qualité pour l’export démarrera en janvier 2020 pour une durée de trois ans.

Ce nouveau projet, qui a fait l’objet d’une réunion, jeudi 11 octobre à Tunis, s’inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale tuniso-allemande et sera mis en œuvre par le PTB (Institut allemand de la métrologie) et le ministère tunisien de l’Industrie et des Petites et moyennes entreprises (PME) en partenariat avec l’UTICA.

“Il permettra l’accès des PME tunisiennes à des prestations pour développer leur infrastructure qualité afin d’améliorer la compétitivité de leurs produits pour l’export vers l’Union Européenne”, selon un communiqué publié par l’UTICA.

Le projet comprend une évaluation d’impact sur les performances des entreprises participantes en termes d’amélioration de la productivité, d’innovation et d’insertion dans de nouveaux marchés.

L’appui aux entreprises participantes, au projet du développement des compétences en matière d’assurance qualité pour l’export, sera assuré à travers trois activités à savoir : “l’information sur l’importance de l’usage des services de l’infrastructure qualité”, “l’identification des besoins de l’entreprise” et le cofinancement des services d’assurance qualité”.