Des espaces pour la vente de produits culturels à la Cité de la Culture, entrés en exploitation depuis mardi, présentent des produits dérivés du patrimoine, de la création artistique d’objets et des produits réalisés ou proposés par des institutions culturelles.

Il s’agit de cinq boutiques de vente de produits culturels proposés par le Centre national des arts de la marionnette, l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle (AMVPPC), le Musée d’art moderne et contemporain, le Centre des musiques arabes et méditerranéennes (Ennejma Ezzahra) et le Centre national de Céramique d’art Sidi Kacem Jellizi, selon un communiqué du ministère des Affaires Culturelles.

L’inauguration de ces espaces a été faite par Mohamed Zine Elabidine, ministre des Affaires culturelles. Leur exploitation vient en concrétisation d’accords de partenariat signés fin août 2019 entre le ministère des Affaires Culturelles et ces institutions qui sont sous sa tutelle.

Les accords en question portent sur la mise de certains espaces de la Cité de la Culture à la disposition d’institutions culturelles pour les exploiter à des fins commerciales tout en tenant compte de la spécificité de cet édifice culturel.

L’objectif est d’appuyer, de promouvoir et de développer davantage la vitalité de la Cité de la Culture à travers d’activités qui rentrent dans le cadre de la bonne gouvernance.

Le ministère précise que la gestion des ressources provenant de l’exploitation des espaces mis à la disposition des institutions culturelles, sera faite suivant les dispositions et procédures en vigueur.