Clôture du projet de coopération «Etude de faisabilité pour 5 stations photovoltaïques de 50 MW au sud tunisien», entre l’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) et la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG).

Le séminaire de présentation du rapport final dudit projet a lieu mardi 8 octobre 2019 dans un hôtel à Tunis, avec la participation de Moncef Harrabi, PDG de la STEG, Koo Rae Cho, ambassadeur de la République de Corée en Tunisie, des représentants du ministère de l’Industrie et des PME, de la STEG, de l’ANME, ainsi que les experts coréens chargés de l’implémentation du projet.

Depuis longtemps, la Corée appuie les efforts de développement de la Tunisie et les échanges entre les deux pays continuent de se renforcer dans tous les domaines.

Pour ce faire, la Corée se tient au côté de la Tunisie à travers la KOICA en contribuant aux différents projets alignés avec les priorités stratégiques du gouvernement, à savoir la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, l’environnement et les énergies renouvelables et le développement régional.

La situation énergétique de la Tunisie est marquée par des ressources énergétiques limitées avec un fort accroissement de la demande. Ce décalage entre la production énergétique et la demande nationale en hydrocarbures a fait apparaître un déficit au niveau du bilan d’énergie primaire qui a atteint 49% en 2018 contre 15% en 2010.

Ainsi, l’approvisionnement énergétique, notamment pour le secteur électrique, dépend essentiellement du gaz naturel (97% de l’énergie électrique produite), dont plus de la moitié provient de l’Algérie compte tenu des ressources nationales limitées.

Le projet «Etude de faisabilité pour 5 stations photovoltaïques de 50 MW au sud tunisien» appuie les efforts de la Tunisie dans la mise en œuvre des Objectifs de développement durable des Nations unies (ODD), plus précisément l’ODD 7 : énergie propre et un coût abordable et l’ODD 13 : lutte contre les changements climatiques. Il vise aussi le développement de la région sud de la Tunisie en préparant le terrain par l’étude de faisabilité en vue d’installer cinq (5) centrales photovoltaïques dans 5 villes, à savoir Médenine, Tataouine, Djerba, Gabès et Kairouan.

Il a contribué aussi à renforcer les capacités des partenaires tunisiens dans le domaine des énergies renouvelables à travers des sessions de formation et de partage d’expérience.

La convention du projet a été signée le 07 octobre 2016 de la part des représentants des deux organisations (KOICA et STEG) ainsi que le ministère du développement de l’investissement et de la coopération internationale, et le projet est effectivement lancé en décembre 2017.