Le Bureau international du travail (BIT) a organisé à Tunis la journée de lancement du Programme SCORE Tunisie (entreprises durables, compétitives et responsables). C’était devant plusieurs représentants de la société civile.

Financé par le secrétariat d’État suisse à l’Economie (SECO) ainsi que par l’Agence norvégienne de coopération au développement (NORAD), SCORE -pour Sustaining Competetive and Responsible Entreprises- est un programme de l’Organisation internationale du travail qui cherche à améliorer la productivité et les conditions de travail au sein des petites et moyennes entreprises (PME).

Au cours de cette journée à laquelle ont pris part les partenaires tunisiens, à savoir les ministères de l’Industrie et des PME et des Affaires sociales, l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, l’Union générale tunisienne du travail, etc., plusieurs conventions ont été signées.

Il s’agit entre autres de la convention de partenariat entre le gouvernement tunisien, représenté par les ministère des Affaires Sociales et de l’Industrie, d’une part, et l’OIT, représentée par le Bureau international du travail, d’autre part.

Il a aussi été question de la mise en place du Comité national tripartite consultatif qui a réuni les différentes parties prenantes du projet, en présence d’opérateurs économiques mieux informés sur les différents aspects du programme SCORE Tunisie.

Les bénéficiaires du programme SCORE Tunisie seront les institutions et les organisations gouvernementales et nationales impliquées, les entreprises industrielles actives dans certains secteurs et zones d’intervention désignés par le comité de pilotage, les associations et organisations professionnelles nationales impliquées.

Le programme global, qui intervient principalement à travers la mise en œuvre de la formation SCORE, est destiné en priorité aux secteurs de la manufacture et des services, et permet ainsi aux PME de participer aux chaînes d’approvisionnement mondiales.

La formation SCORE est répartie en 5 modules, à savoir la coopération sur le lieu de travail, la gestion de la qualité, la production propre, la gestion des ressources humaines et enfin la santé et sécurité au travail. Chaque module se compose d’une formation en classe de deux jours à laquelle participent managers et travailleurs.

Des visites d’entreprises seront réalisées par des experts sectoriels qui aideraient à la mise en œuvre de pratiques enseignées lors de la formation.

Il souligner que le Programme Score opère principalement dans 11 pays: Bolivie, Chine, Colombie, Éthiopie, Ghana, Inde, Indonésie, Myanmar, Pérou, Tunisie et Vietnam. Et depuis 2010, plus de 1 400 entreprises et plus de 300 000 employés ont suivi la formation SCORE dans les pays impliqués.

Le programme intervient également dans plusieurs pays pilotes : Turquie, Sri Lanka, Bangladesh et Kenya.

En Tunisie, le Programme Score vise des objectifs bien définis aussi bien chez les propriétaires de PME et groupements d’entreprises que chez les employés et les acheteurs locaux et internationaux: un plus grand accès aux marchés nationaux et internationaux, des employés en bonne santé motivés par des relations de travail améliorées, une opportunité pour améliorer la sécurité, créer un lieu de travail plus sain, faire entendre sa voix au sein de l’entreprise, des fournisseurs plus compétitifs et plus respectueux des normes internationales…