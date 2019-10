Le président de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) par intérim, Abdelfattah Mourou, s’est entretenu, lundi 7 octobre au Palais du Bardo, avec une délégation de la Mission d’observation électorale de l’Union européenne (MOE UE) conduite par le vice-président du Parlement européen, Fabio Massimo Castaldo.

Castaldo ainsi que les membres de la délégation se sont félicités du climat dans lequel se sont déroulées les élections législatives.

Ils ont, également, souligné le fait que le scrutin législatif s’est distingué par le respect total des dispositions réglementaires, et qui traduit la maturité de l’expérience démocratique et la conscience des Tunisiens vis-à-vis de l’importance de l’étape.

La délégation de la MOE UE s’est aussi félicitée de la participation de la femme dans l’opération électorale, tout en relevant dans le même temps, certaines violations relatives à des tentatives d’influencer les électeurs dans le périmètre de certains bureaux de vote, et celles concernant le non-respect du silence électoral sur les réseaux sociaux.

Pour sa part, Abdelfattah Mourou a exposé aux membres de la délégation les développements du processus de transition démocratique en Tunisie, lequel, connaît une nette progression grâce aux efforts communs et le souci des différentes parties de consacrer les principes de la nouvelle constitution tunisienne.

Mourou a, également, mis l’accent sur les défis à relever et qui nécessitent encore plus d’efforts pour consolider les acquis et faire avancer le pays sur la voie de la mise en place des institutions de l’Etat et du respect de la loi.

L’entretien a été l’occasion d’échanger les points de vue sur le régime électoral en vigueur en Tunisie et les amendements qu’il nécessite, pour conférer une efficacité optimale à l’opération électorale, consolider l’instauration de la démocratie et appuyer la vie politique tunisienne.

La rencontre a vu la présence de Kalthoum Badreddine, assesseure du président de l’ARP chargée des relations avec le pouvoir judiciaire et les instances constitutionnelles, Mohamed Saidane, assesseur chargé des relations extérieures, Fayçal Khalifa, assesseur chargé de la communication et de l’information, et Latifa Habachi, présidente de la commission des droits, des libertés et des relations extérieures.

La délégation de la MOE UE comptait des membres du Parlement européen.