Une mission d’hommes d’affaires tunisiens, sera organisée par l’APII en collaboration avec la Chambre tuniso-française de commerce et d’industrie, en marge du Salon international de l’après-vente automobile et des services pour la mobilité ” EQUIP AUTO 2019 ” qui aura lieu à Paris Expo Porte de VERSAILLES / France du 15 au 19 octobre 2019.

Dans un communiqué publié sur son site, l’APII précise qu’elle occupera un stand de 26 m2, lequel sera mis à la disposition des participants tunisiens pour les rencontres d’affaires et la promotion de leurs produits et services.

Le salon EQUIP AUTO2019 qui accueille tous les 2 ans à Paris plus de 1 200 entreprises et marques présentes dans 40 pays, concerne les domaines de la carrosserie et peinture, pièces, équipements et composants (rechanges), pneumatiques jantes et accessoires, lavage, aires de service, lubrifiants, produits d’entretien et dépannage, réparation, maintenance, outillage et diagnostic, réseaux d’entretien et de distribution, services aux professionnels (informatique, éditeurs de logiciels, DMS, outils de gestion…), services à la mobilité connectée …

D’après le même communiqué, ce salon est l’un des principaux carrefours européens d’échanges entre constructeurs, équipementiers, distributeurs et réparateurs à la recherche de nouveaux produits, services ou partenaires industriels et commerciaux.

Les professionnels y trouvent l’opportunité de participer à un programme varié de conférences, d’ateliers et de rencontres B2B, d’innover et de développer leurs entreprises à travers le concours des Grands Prix Internationaux de l’Innovation Automobile.