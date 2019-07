Equip Auto 2019, l’observatoire 360° des grands enjeux et tendances de la filière automobile

Equip Auto 2019 aura lieu du 15 au 19 octobre à Paris Expo Porte de Versailles. Pour sa promotion, le directeur de Pôle Business Unit Director, Mario FIEMS, a effectué un déplacement à Tunis, mercredi 4 juillet, pour rencontrer les professionnels du secteur automobile.

Dans l’interview express qu’il a accordée à webmanagercenter.com, M. Fiems assure que l’édition 2019 du Salon Equip Auto ambitionne de réunir l’écosystème de l’après-vente de tous les véhicules lors de cet événement générateur de business et porteur d’une vision sur les enjeux de demain.

D’abord en termes de visitorat, Equip Auto 2019 compte accueillir plus de 95 000 visites professionnelles (dont 20% d’internationaux) et 1 200 exposants et marques représentées.

En outre, EQUIP AUTO réaffirme son ambition en s’imposant comme LE Salon international de l’après-vente et des services à la mobilité pour tous les véhicules.

Cette édition 2019 d’Equip Auto sera également marquée par une sectorisation claire et efficace pour gagner du temps et multiplier les contacts sur les stands. Par exemple le pavillon 1 (pour les pièces, équipements et composants pour véhicules…) ; le pavillon 3 (pour la réparation, maintenance, outillage et diagnostic, pneumatiques, jantes, accessoires).

Mais là cela devient encore plus important, c’est que le Salon Equip Auto 2019 constituera un observatoire 360° des enjeux de la filière automobile : un regard sur les nouvelles motorisations et leur impact sur le secteur de l’après-vente, sur la maintenance et la réparation des systèmes électroniques et sur l’écosystème des pneumatiques.

Mario FIEMS a abordé tous ces sujets et bien d’autres dans cet entretien ci-dessous.