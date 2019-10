Les taux de participation préliminaires annoncés par l’ISIE à la fermeture des bureaux de vote et selon les données de près de 90% du total, le taux de participation en Tunisie a été de 41,3% et de 16,4% à l’étranger.

La circonscription de Ben Arous a enregistrée le plus fort taux de participation avec 50,42% et le plus faible à Kasserine avec 28,33%.

A l’étranger le taux de participation n’a pas dépassé 16,4% au terme de trois jours de vote, avec le plus fort taux de participation à France 1 avec 24,5% et le plus faible en Italie avec 9,6%.