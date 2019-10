En prévision du Brexit, la Tunisie et le Royaume-Uni signent un accord d’association 

Un accord de commerce et de “continuité politique et commerciale” a été signé, vendredi 4 octobre, à Londres, entre la Tunisie et le gouvernement du Royaume-Uni, en prévision de la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne, dite “Brexit”.

Signé par l’ambassadeur du Royaume-Uni à Tunis, Louise De Sousa, et son homologue tunisien à Londres, Nabil Ben Khedher, cet accord entrera en vigueur dès que l’Accord d’association entre l’UE et la Tunisie cessera de s’appliquer au Royaume-Uni.

Il permettra aux entreprises et aux consommateurs britanniques de poursuivre leurs échanges avec la Tunisie, après le départ de la Grande-Bretagne de l’UE, régit, à travers d’autres avantages, le commerce de produits industriels sans droits de douanes et favorise la libéralisation des échanges de produits agricoles, agroalimentaires et des produits de la pêche.

En vertu de cet accord, les consommateurs britanniques continueront de bénéficier de prix plus bas sur les produits importés de Tunisie, tels que les textiles et les vêtements.

Pour leur part, les consommateurs tunisiens continueront de bénéficier de tarifs réduits sur des produits importés du Royaume-Uni tels que les machines et les appareils mécaniques fabriqués au Royaume-Uni.

L’accord contribuera également à renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays, qui s’élevaient à 378 millions de livres sterling en 2018, soit une augmentation de 3% par rapport à l’année 2017.

Outre l’augmentation des échanges commerciaux, l’accord conclu vise également à renforcer la coopération entre la Tunisie et le Royaume-Uni dans les domaines politique, économique, social et culturel.

Il fournit un cadre de dialogue politique et pour le renforcement de la coopération sur des questions importantes telles que l’éducation, le commerce, l’environnement et les droits de l’Homme et réaffirme l’attachement de la Grande-Bretagne à des relations étroites avec la Tunisie, en particulier, et l’Afrique du Nord, en général.

Cet accord sera soumis aux procédures parlementaires nationales du Royaume-Uni et de la Tunisie avant son entrée en vigueur.

“La signature de cet accord témoigne de l’engagement du Royaume-Uni envers la Tunisie, œuvrant ensemble pour soutenir nos ambitions communes à long terme d’un partenariat économique plus approfondi”, a déclaré, à cette occasion, le secrétaire d’Etat, Andrew Murrison.

Et Murrison de poursuivre: “En Tunisie, il y a des opportunités pour les entreprises britanniques et cet accord donne aux exportateurs et aux consommateurs la certitude dont ils ont besoin pour continuer leur échange commercial librement et en toute confiance alors que le Royaume-Uni se prépare à quitter l’UE”.

A sa suite, le secrétaire d’Etat au Commerce, Conor Burns, dira que “le gouvernement britannique veille à ce que les entreprises soient pleinement préparées au Brexit. La signature d’aujourd’hui est une garantie pour les entreprises, les exportateurs et les consommateurs britanniques et tunisiens, pour qu’ils continuent leurs échanges commerciaux librement après le départ du Royaume-Uni de l’UE le 31 octobre”.

“Je suis convaincu que cet accord inaugurera une nouvelle phase de renforcement de la coopération entre nos deux pays et contribuera à ouvrir la voie à une intensification des échanges et des investissements bilatéraux dans les années à venir”.

Il est à noter que le Royaume-Uni a signé des accords avec des pays représentant un commerce de 100 milliards de livres sterling en 2018.