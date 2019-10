La campagne de sensibilisation à l’importance du secteur de l’énergie “Notre énergie” (Taketna), a démarré mercredi 2 octobre, par le lancement d’une plateforme électronique dédiée au secteur. Elle vise à inciter les Tunisiens à rationaliser leur consommation énergétique.

Actuellement disponible en langue française et dont l’adresse électronique est www.taketna.tn, la plateforme regroupe toutes les données et les statistiques se rapportant au secteur énergétique, ainsi que la présentation de la stratégie nationale de maîtrise de l’énergie et des principaux projets à réaliser dans le domaine de maîtrise de l’énergie.

Les responsables de cette plateforme se sont engagés à concevoir, prochainement, deux nouvelles versions en arabe et anglaise, assurant que le site sera interactif, en offrant des réponses aux différentes questions relatives au secteur de l’énergie en Tunisie.

Donnant le coup d’envoi de cette campagne, le ministre auprès du chef de gouvernement, chargé des Grandes réformes, Taoufik Rajhi, a fait savoir que ladite campagne est le fruit du dialogue national sur l’énergie, organisé le 30 mai 2019, et qu’elle permettra de consacrer le principe de la transparence et d’accès libre à l’information énergétique.

D’après lui, l’ensemble des contrats de prospection, d’exploration et d’extraction dans le secteur d’hydrocarbures seront publiés sur cette plateforme, et seront, ainsi, à la portée des citoyens, des professionnels et même des investisseurs étrangers.

Pour ce qui est du système de compensation, il a estimé qu’il est inadmissible de voir des personnes aisées profiter de la subvention (produits alimentaires, énergie…), laquelle coûte à l’Etat un budget annuel d’environ 5,5 milliards de dinars.

Dans ce cadre, il a souligné l’impératif d’orienter la subvention vers les personnes qui ont en besoin, estimant que les programme de réforme du système de compensation sont multiples, mais ils restent tributaire “de l’appui politique et partisan, ainsi que de l’existence d’un consensus entre les différents intervenants”.

De son côté, le ministre de l’Industrie et des PME, Slim Feriani, a indiqué que la mise en exécution des différents programmes en matière d’énergie et des projets de maîtrise de l’énergie permettra à la Tunisie de réaliser des taux de croissance variant entre 2% et 3%, en 2020 et 2021.

Il a passé en revue les différents projets énergétiques, dont le projet Nawara de gaz naturel (1,6 milliard de dollars), et le renouvellement du contrat du gazoduc passant de l’Algérie vers l’Italie, via la Tunisie, sur une période de 10 ans, outre les projets des énergies renouvelables, notamment celui de production de l’électricité via l’énergie solaire, dont les investissements s’élèvent à 1,2 milliard de dollars.