Le président de la République par intérim, Mohamed Ennaceur, a reçu, dans l’après-midi de mercredi 2 octobre, au Palais de Carthage, successivement le président de l’UTICA, Samir Majoul, le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, et le président de l’UTAP, Abdelmajid Ezzar.

Cité dans un communiqué de la présidence de la République, le président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) a déclaré que son entretien avec le chef de l’Etat a été l’occasion de passer en revue la situation politique, économique et sociale du pays et les dernières évolutions du processus électoral,présidentiel et législatif.

Le président de l’UTICA a souligné à cet égard la nécessité de respecter la volonté des électeurs et de garantir le principe de l’égalité des chances entre les deux candidats pour protéger la crédibilité de l’opération électorale.

Dans ce cadre, Samir Majoul estime qu'”il est irrationnel que l’un des candidats (Nabil Karoui) soit incarcéré et privé de mener sa campagne électorale”.

Ceci étant, il invite les Tunisiens à aller voter en masse lors des législatives dimanche prochain (6 octobre), exprimant le souhait que le prochain gouvernement soit soutenu politiquement et puisse prendre des décisions importantes permettant d’améliorer progressivement la situation du pays.

De son côté, le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, rappellera que la Tunisie traverse un moment crucial de son histoire. La responsabilité nationale exige de se rendre en masse aux urnes lors des élections législatives et du second tour du scrutin présidentiel anticipé.

Il faut voter pour ceux qui nous inspirent confiance et seraient capables de concevoir des programmes permettant de surmonter les difficultés économiques et sociales et de réaliser la stabilité, ajoute le secrétaire général de l’UGTT.

La situation inédite au second tour de l’élection présidentielle exige un traitement exceptionnel pour éviter que l’opération électorale soit entachée (d’irrégularités) pouvant constituer un prétexte pour mettre en doute les résultats des élections ou introduire des recours, a-t-il expliqué.

Quant au président de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), Abdelmajid Ezzar, il a appelé à une participation massive aux prochaines échéances électorales, soulignant l’importance d’atténuer le climat de tension et des tiraillements politiques et de faire prévaloir l’intérêt national dans cette conjoncture difficile que traverse le pays.