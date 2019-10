Une vingtaine de start-up tunisiennes ont exposé dans le village intelligent aménagé au 14ème salon international de l’agriculture, du machinisme agricole et de la pêche “SIAMAP 2019”, dans des idées qui repensent l’avenir du secteur agricole avec leur vision presque révolutionnaire.

Parmi leurs inventions, “Coconut”, un nom que trois jeunes ont donné à un robot conçu pour être intelligent, autonome, connecté, économique, écologique et capable de résoudre des problèmes concrets, dont la plantation sur des parcelles précises.

Ce robot peut planter sans intervention les petites plantes dans les champs. Il peut identifier les insectes et les mauvaises herbes qui nuisent à la plante et les maladies et s’adapte en hauteur et en largeur à différentes types de plantations.

Les cofondateurs de la start-up Mobotyx, Achraf Jomaa, diplômé de l’Ecole polytechnique de Sousse, Mohamed, diplômé de l’Université de Laval au Canada, et Seif, un jeune étudiant à la Faculté des sciences de Monastir ont coopéré pour créer ce robot et répondre à des besoins constatés auprès des agriculteurs.

Achraf Jomaa a expliqué que l’objectif de leur création est d’aider les agriculteurs à se passer de certaines petites taches répétitives auxquelles la main d’œuvre manque.

Le robot est, par ailleurs, une plateforme mobile qui ressemble à un tracteur, mais avec une partie interchangeable et programmable.

Il peut servir d’outil de plantation qui fonctionne avec une manette. ” C’est un début. Nous envisageons d’améliorer les tâches de ce robot pour qu’il contrôle les maladies fongiques et traite les mauvaises herbes “, a encore déclaré Achraf Jomaa.

Le trio de jeunes envisage également de développer davantage cette invention et de mettre sur le marché une dizaine d’exemplaires pour tester leur fonctionnalité à travers des locations, d’ici l’année prochaine.