Slim Khalbous, nouveau recteur de l’Agence universitaire de la Francophonie

Le Conseil d’administration de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) a élu le ministre tunisien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Slim Khalbous, nouveau recteur de l’Agence. Il succédera, le 8 décembre 2019, au Professeur Jean-Paul de Gaudemar, élu en 2015.

Elu pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois, Khalbous (48 ans) assurera la direction exécutive de l’AUF.

Slim Khalbous a été nommé ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique le 20 août 2016. Chercheur universitaire, il a enseigné depuis 1995 dans les universités tunisiennes et, en tant que professeur-invité, dans plusieurs universités en France, au Maroc et au Liban.

Il est titulaire d’un doctorat en sciences de gestion en 2000 et d’un DEA en gestion d’entreprise de l’Université de Toulouse I (France) en 1994, et d’un DEA en sciences politiques à l’IEP de Toulouse (France) en 1996. Il a publié plusieurs articles dans le domaine du management interculturel, de l’esprit d’entreprise et de la communication marketing.

Il est par ailleurs actif dans plusieurs associations scientifiques et de la société civile. Il est notamment fondateur et rédacteur en chef de la Revue tunisienne du marketing. Slim Khalbous est également le fondateur de deux entreprises dans le domaine du développement stratégique, des études de marché, de la communication et des TIC

Créée il y a près de 60 ans, l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) est l’une des plus importantes associations internationales d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche avec 944 membres dans 116 pays. Elle agit pour une francophonie universitaire solidaire engagée dans le développement économique, social et culturel des sociétés.