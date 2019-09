Fadhel Abdelkhefi et Stephane Richard, co-présidents du Groupe d’impulsion pour le partenariat économique Tunisie-France

Fadhel Abdelkhefi, président du Conseil d’administration de Tunisie Valeurs et ancien ministre de l’Investissement et de la Coopération internationale, et Stéphane Richard, président directeur général d’Orange SA, viennent d’être nommés co-présidents du Groupe d’impulsion pour le partenariat économique France-Tunisie.

L’annonce a été faite par l’ambassade de France à Tunis, dans un communiqué qui explique qu’il s’agit d'”un outil de réflexion et de mise en réseau des acteurs économiques français et tunisiens

dans l’objectif de répondre à l’urgence économique de la Tunisie mais aussi d’accroître les échanges et investissements croisés entre la Tunisie et la France”.

Dans ce cadre, “le groupe soutient et accompagne les nombreux projets déjà lancés mais surtout à mettre en place de nouvelles actions notamment dans des secteurs innovants présentant un fort potentiel de développement économique tels que le numérique et l’économie bleue”.

Lancé le 20 mai 2019, le groupe, qui compte aujourd’hui de 33 membres exclusivement issus du monde privé et des deux rives de la Méditerranée, a tenu sa première réunion le 17 juin 2019, autour des thématiques de l’agriculture et agroalimentaire ainsi que des défis relatifs aux migrations et mobilités professionnelles.

Il est prévu que le groupe se réunisse deux fois par an, à Tunis et à Paris, selon l’ambassade de France à Tunis.