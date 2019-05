Le Groupe d’impulsion pour le partenariat économique France-Tunisie est né. C’est l’une des annonces de l’ambassadeur de France en Tunisie, Olivier Poivre d’Arvor, lundi 20 mai 2019, lors d’une d’une conférence de presse dans un hôtel situé aux Berges du lac.

Selon le diplomate français, ce groupe aura pour mission, comme son l’indique, d’impulser de nouveaux projets et lancer de nouvelles idées, notamment dans des secteurs innovants présentant un fort potentiel de développement économique.

La modernisation de l’agriculture tunisienne et des industries agro-alimentaires, deux sujets de réflexion et de proposition d’actions, sera parmi les thématiques prioritaires de ce groupe d’impulsion, indiquera-t-il.

Voici les 26 membres qui composent le Groupe d’impulsion pour le partenariat économique France-Tunisie:

– ABDELKEFI Fadhel, président du Conseil d’administration Tunisie Valeurs, ancien ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale

– AOUDI Houssem, Cofondateur Cogite

– AYED Jalloul, président-fondateur Vega, ancien ministre des Finances

– BENZINA Neila, CEO Wimbee

– BERNARD-MANUSSET ALLANT Ombeline, directrice pays, Vocalcom

– BOULKOUT Mounir, directeur général Selt Marine

– BOUREGHDA Maya, avocate aux barreaux de Paris et de Tunis, cofondatrice de JurisMed

– ELLOUMI Hichem, président directeur général Coficab (Groupe Elloumi)

– FRIKHA Mohamed, directeur général Telnet

– GARGOURI Chéma, présidente de la Tunisian Association for Management and Social Stability (TAMSS)

– HABIB Karaouli, président directeur général Cap Bank

– HAMDI Najla Cherif, présidente Sanofi Tunisie

– HIRSCH Martin, directeur, Assistance publique-hôpitaux de Paris (APHP)

– INZERILLO Jino, directeur du développement commercial Bansard

– KILANI Lassaad, directeur général et propriétaire Groupe Kilani

– LAOUITI Khaled, directrice générale Pierre Fabre Tunisie

– MEBAREK Aziz, cofondateur AfricInvest

– MEDDEB Raddhi, président directeur Général, Comète

– MIGUET Claude, président directeur général CMR Tunisia Ship Repairs

– OUALI Baddredine, président Vermeg

– OUERFELLI Nidhal, directeur commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)

– RATLE Alexandre, directeur général El Moussem agricole

– ZEGHAL Slim, directeur général Altea Packaging

– ZHAKUPOV Mansur, directeur général Total Tunisie

– ZOUARI Abderrazak, professeur des Universités, ancien ministre du Développement régional et local

– ZRIBI Khaled, ALPHAMENA.