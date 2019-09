Refinitiv et AFGRI Technology Services (ATS) annoncent l’Initiative de recherche sur les agriculteurs bancables (BFRI) qui sera consacrée à l’utilisation de la science des données, de séries de données alternatives et de nouvelles approches en matière de modélisation des risques afin d’augmenter l’accès des petits agriculteurs commerciaux aux services financiers en Afrique subsaharienne.

L’accès des petits agriculteurs au crédit continue de poser un problème en raison de leur manque d’antécédents et de profil de crédit.

BFRI propose une approche très innovante pour établir la solvabilité, et devrait constituer un catalyseur essentiel pour la croissance et la prospérité de la région.

Il est également prévu que le BFRI s’associe à des institutions publiques et privées pour étendre la portée de cette initiative.

Plus de 80% de la population en Afrique subsaharienne est engagée dans l’agriculture. Les petits propriétaires, les fermes micro-commerciales et l’écosystème commercial centré sur ces fermes constituent l’activité économique majeure sur le continent africain. Le nombre de petits agriculteurs commerciaux en Afrique est estimé à plus de 30 millions, dont la plupart sont sous-financés, ce qui les empêche d’acheter des semences, des engrais et d’autres intrants.

Le Groupe consultatif pour l’assistance aux plus pauvres (CGAP) de la Banque mondiale estime que le marché des services de crédit pour les petits agriculteurs en Afrique et en Asie du Sud s’élève à 450 milliards de dollars.

Luke Manning, responsable mondial du développement durable chez Refinitiv, a déclaré : “Deux de nos engagements clés en matière de développement durable consistent à soutenir les communautés dans lesquelles nous travaillons, et placer le développement durable au cœur de nos offres de produits. En effet, notre innovation pour les agriculteurs bancables permet de satisfaire ces deux engagements. Nous nous engageons à utiliser les données et l’expertise de Refinitiv dans la mesure du possible pour soutenir les objectifs de développement durable de l’ONU, et, à terme, résoudre certains défis environnementaux et sociaux du monde. À mesure que la solution émerge, Refinitiv aspire à travailler avec ses clients du secteur bancaire pour assurer le développement de l’écosystème financier dans tous les secteurs démographiques en Afrique”.

“AFGRI Agri Services est fière de soutenir cette initiative de recherche par l’intermédiaire de notre division ATS. Nous prêtons déjà une attention particulière au développement de petits agriculteurs et d’agriculteurs émergents à travers notre entreprise Lemang. Et nous souhaitons voir le nombre d’agriculteurs prospères croître. Grâce à l’innovation et aux nouvelles méthodologies, nous pouvons améliorer la manière selon laquelle nous accomplirons cette tâche ensemble”, a déclaré Jacob de Villiers, PDG d’AFGRI Agri Services.

L’équipe de Recherche et de Développement sera basée à AFGRI à Centurion, Pretoria (Afrique du Sud) et sera soutenue par l’équipe mondiale des scientifiques de données de Refinitiv. “Nous avons hâte de voir ce que nous pouvons réaliser grâce à ce partenariat. Non seulement nous nous efforçons de résoudre un problème commercial crucial auquel sont confrontées les institutions financières, mais cherchons également de répondre à un besoin de développement critique sur le continent.

Ce n’est pas un défi facile ; une agriculture réussie comporte de nombreuses variables et risques. L’un des piliers essentiels pour le succès d’un agriculteur est d’obtenir un bon financement au bon moment”, a ajouté Niki Neumann, Directeur général de l’Innovation et de la Stratégie (Responsable d’ATS) chez AFGRI Agri Services.

Le partenariat et la cocréation restent des principes fondamentaux de l’initiative, et l’équipe tient à s’associer à de nouveaux partenaires.

Pour sa part, Saidah Nash Carter, ancien responsable du laboratoire d’innovation de Refinitiv à Cape Town et conseiller stratégique actuel de la nouvelle initiative, a dit : “Les problèmes les plus insolubles au monde exigent une collaboration étroite et une approche de partenariat fondée sur des valeurs et une vision partagée afin de trouver des solutions viables et durables. Je suis ravie de poursuivre cette démarche avec AFGRI”.

“Je suis enthousiaste par ce que les forces combinées des équipes inter-fonctionnelles des deux sociétés ont produit, en ce qui concerne la résolution de problèmes réels. La collaboration continue via Saidah Nash Carter et Niki Neumann permettra à BFRI d’élargir sa portée en Afrique”, a ajouté Tim Baker, Responsable des Laboratoires Refinitiv.