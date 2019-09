La production industrielle a enregistré une baisse de 3,5%, Au cours des sept premiers mois de l’année 2019 par rapport à la même période de 2018.

Cette diminution est expliquée par la baisse de la production dans le secteur de l’énergie (-8,3%), le secteur des industries mécaniques et électriques (-0,7%) et le secteur des industries du textile, de l’habillement et du cuir (-2,4%).

Idem dans le secteur de l’industrie agroalimentaire (-5,7%) suite à la baisse enregistrée dans la production d’huile d’olive et le secteur du raffinage du pétrole (-64,8%).

Par contre, la production industrielle a enregistré une augmentation dans le secteur de l’industrie chimique (4,8%), le secteur l’industrie des matériaux de construction, de la céramique et du verre (1,1%), le secteur de production et distribution d’électricité et d’eau (2,9%) et le secteur des mines (6,3%).

Au cours du mois de juillet 2019, la production industrielle a enregistré une baisse de 3%. Cela est principalement dû à la baisse enregistrée dans le secteur de l’énergie (-6,8%), le secteur des industries du textile, de l’habillement et du cuir (-1,9%), le secteur des mines (-24,6%) et le secteur du raffinage du pétrole (-77,7%).

De même, la production industrielle a baissé dans les secteurs de l’industrie du caoutchouc et des plastiques (-4,1%), le secteur de fabrication et de travail du bois (-3,9%) et le secteur de l’industrie du papier et du carton (-3,9%).

En revanche, la production industrielle a connu une hausse dans le secteur de l’industrie mécanique et électrique (2,2%), le secteur des industries agroalimentaires (1,9%), le secteur de l’industrie chimique (9,3%), le secteur de l’industrie des matériaux de construction, de la céramique et du verre (2%) et le secteur de production et distribution d’électricité et d’eau (3,7%).