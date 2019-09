Dans une interview au journal La Presse de Tunisie, René Trabelsi, ministre du Tourisme, affirme qu’il est toujours possible d’atteindre cette année l’objectif des 9 millions de touristes, avec plus de 7 millions de touristes à la date du 25 septembre 2019 et des recettes en augmentation de 44% par rapport à la saison précédente.

Pour le ministre, la mutation du tourisme tunisien est en train de se mettre en place avec des mois de septembre et octobre désormais considérés comme des périodes faisant partie de la haute saison, citant l’exemple de Djerba qui affiche complet jusqu’au 2 octobre.

René Trabelsi annonce également des indicateurs de reprise du tourisme de l’arrière saison avec des chiffres intéressants pour le mois de novembre à Tozeur, Tataouine, Nefta, Douz et un bon taux de remplissage en fin d’année.

Au sujet de la faillite de Thomas Cook, René Trabelsi rappelle que des pays comme l’Espagne, la Turquie, l’Italie, la Grèce… ont été encore plus touchés par cette faillite, rappelant que Thomas Cook Angleterre a envoyé en Tunisie, jusqu’au 20 septembre, 107.000 clients sur un objectif global de 140.000 d’ici la fin de l’année.

Pour les hôteliers qui ont été touchés par la faillite du tour-opérateur, le ministre du Tourisme appelle à un soutien de l’Etat pour leur permettre de dépasser cette crise.