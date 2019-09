La Bourse de Tunis a clôturé la séance du jeudi sur un territoire positif où le TUNINDEX a gagné 0,31% à hauteur de 7 087,90 points dans un volume total de 2,918 MD, selon Mena Capital Partners.

Le Titre SFBT a réalisé le plus fort volume de la séance qui, en faisant du surplace, draine 0,512 MTND de ses capitaux à 19,05 TND.

A la Hausse, le titre SERVICOM s’est monnayé à 0,65 TND tout en réalisant la plus forte hausse de la séance avec une montée de 4,83% suivi de ASTREE qui a augmenté de 2,99% à 43,37 TND. Le titre ATTIJARI LEASING quant à lui a réalisé un relèvement de 2,96% à 12,49 TND. Dans le vert, ICF et DELICE HOLDING ont gagné respectivement 2,93% et 2,84% pour clôturer à 192,39 TND et 10,48 TND.

A la baisse, le titre AETECH a chuté de 3,70% à 0,26 TND suivi par TAWASOL GROUP HOLDING qui s’est monnayé à 0,28 TND, soit un déclin de 3,44 %. Le titre ADWYA quant à lui a réalisé une détérioration de 2,88% à 3,70 TND.

Dans le rouge, les titres SOCIETE LES CIMENTS DE BIZERTE et SANIMED ont réalisé un amoindrissement respectif de 2,85% et 2,53% à 1,02 TND et 1,92 TND.