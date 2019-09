La conférence annuelle de MED Confédération sur le thème “La Méditerranée à l’ère de la quatrième révolution industrielle : l’impact de la numérisation sur le capital humain et la mobilité” se tiendra les 1er et 2 octobre 2019 au Musée national du Bardo à Tunis.

Co-organisé par la MED Confédération (alliance visant à promouvoir la coopération socio-économique dans la région méditerranéenne) et la Caisse des Dépôts et Consignations tunisienne (CDC), l’événement réunira des représentants de haut niveau et des experts des secteurs public et privé pour analyser l’avenir de la région méditerranéenne et les clés pour faire face aux défis actuels et à venir liés à la quatrième révolution industrielle.

“Les tendances actuelles de la mobilité humaine et des flux financiers dans la région méditerranéenne, les secteurs économiques qui connaîtront plus de changements à l’avenir et l’impact de la technologie sur les économies méditerranéennes”, sont les principaux thèmes qui seront abordés à cette occasion, a noté la CDC dans un communiqué publié, mercredi 25 septembre.

La conférence s’articule autour de quatre sessions: mobilité et inclusion financière, numérisation du marché du travail, système éducatif et développement du capital humain.