Promouvoir la culture 3D auprès des jeunes et mettre en valeur les artistes de la 3D et de l’animation, tels sont les objectifs de l’événément l'”Afro Creative Challenge” organisé par l’école d’art et de technologie “Netinfo”.

Cette manifestation, qui aura lieu le samedi 28 septembre 2019, vise à valoriser les métiers de la 3D et faire connaitre à un large public les nombreux domaines de son application à savoir l’industrie, le design, le cinéma et la publicité.

S’adressant aux jeunes talents africains et aux professionnels dans le domaine de l’animation 3D, l’Afro Creative Challenge a pour objectif d’inciter la jeunesse africaine à se projeter dans l’avenir. Il constitue une occasion pour les participants pour présenter leurs projets à des professionnels de renommée internationale dans le domaine de l’animation à l’instar de Justin Gallo, Mohamed Jean Philippe Sangaré et Joseph Azzam.

“Afro Creative Challenge” intervient après la compétition “3D Africa Talent”, laquelle est ouverte aux jeunes talentueux dans le domaine de l’animation. Les lauréats de cette compétition seront présents à l’Afro Creative Challenge afin de s’entretenir avec les professionnels du secteur, de se renseigner sur la diversité des profils professionnels de la 3D et d’appréhender les nombreux chemins de carrière qui s’offrent à eux.