La Tunisie, qui a du potentiel et de compétences reconnues à l’échelle internationale, œuvre à encourager les différentes initiatives et les partenariats pour entrer de plain-pied dans l’ère de l’industrie 4.0. C’est en tout cas ce qu’a souligné, mercredi 18 septembre, le ministre de l’Industrie et des PME, Slim Feriani, lors d’une visite effectuée en compagnie d’une délégation allemande au pôle technologique de Sousse qui abrite un ensemble d’entreprises dans le centre de formation des talents et des compétences dans l’industrie 4.0.

Le ministre s’est enquis de l’activité d’un nombre d’entreprises gérées par des compétences tunisiennes dans le cadre du partenariat avec l’institut allemand “Fraunhover” qui opère pour le compte d’un nombre de sociétés nationales et internationales.

Feriani a passé en revue avec un nombre d’investisseurs, les opportunités offertes en matière d’exportation de services, notamment, les applications électroniques, outre les avantages et les encouragements mis à la disposition des investisseurs afin de faciliter leur tâche et améliorer leur positionnement sur les marchés extérieurs.

Il a appelé les entrepreneurs à tirer le meilleur profit de l’expérience de cette société allemande en matière de présentation des services aux entreprises tunisiennes qui veulent aller vers l’industrie 4.0.