“La Bourse de Tunis a clôturé la séance du mercredi, 18 septembre 2019, en hausse où le Tunindex a gagné 0,28% à hauteur de 7 125,38 points dans un volume total de 1,084 million de dinar (MD)” , selon l’intermédiaire en Bourse MCP .

Le titre BIAT a réalisé le plus fort volume de la séance drainant 255 MD de ses capitaux à 115,70 dinars( D) soit une hausse de 1,04%.

En hausse, Le titre ELECTROSTAR est à 0,92 D soit une hausse de 5,74% suivi de la Compagnie internationale de leasing qui a augmenté de 2,51% à 16,30 D. Le titre PGH quant à lui a réalisé un relèvement de 2,25% à 12,68 D.

Dans le vert, Tunisie Leasing& Factoring et Ciments de Bizerte ont gagné respectivement 2,06% et 1,94% pour clôturer à 9,90 D et 1,05 D.

A la baisse, le titre Tawasol Group Holding a chuté de 3,44% à 0,28 D suivi par SERVICOM qui s’est monnayé à 0,61 D, soit un déclin de 3,17%.

Le titre SOTIPAPIER, quant à lui, a enregistré une baisse de 2,98% à 6,50 D.

Dans le rouge, les titres Attijari Leasing et HEXABYTE ont réalisé une régression respective de 2,87% et 2,86% à 12,51 D et 7,11 D.