Les obstacles à la compétitivité et le cadre juridique et législatif réglementant les secteurs des transports terrestre et maritime ainsi que les circuits de distribution sont les principaux axes de l’étude réalisée dans le cadre du programme américain Millénium Challenge Corporation ou “défi du millénaire” (MCC) en Tunisie, a fait savoir, mercredi 18 septembre, le représentant du ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Habib Zitoun.

Il a précisé, dans une déclaration aux médias, en marge d’une rencontre organisée à Tunis pour présenter l’étude que cette dernière passe en revue les législations entravant la compétitivité et l’accès aux marchés des opérateurs économiques et des entreprises, notamment celles portant sur les secteurs des transports terrestre et maritime ainsi que les circuits de distribution.

Le responsable a souligné que le ministère exploitera cette étude, réalisée en coopération avec l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et œuvrera à son application, surtout qu’elle est considérée comme un moyen de prise des décisions qui s’imposent afin de promouvoir lesdits domaines.

Zitoun a, en outre, fait remarquer que cette étude a été préparée à la demande du programme MCC régissant la coopération entre la Tunisie et les Etats unis d’Amérique en matière d’investissement dans les secteurs de l’eau, des affaires, de l’utilisation des moyens de communication modernes et la numérisation de l’administration.

Le ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Zied Ladhari, a déclaré que l’objectif de cette étude est d’évaluer le cadre juridique relatif à la compétitivité dans les domaines économiques en Tunisie et de lancer une série de réformes à ce propos. Ladite étude a cité plus de 288 lois et a présenté les principales problématiques et difficultés entravant l’accès au marché et la compétitivité économique entre tous les opérateurs économiques du pays.

L’importance de cette étude, réside, également a-t-il dit, en la création d’une dynamique économique et la facilitation de l’entrée dans d’autres domaines économiques afin d’éviter le monopole des grandes entreprises, en plus de la création de nouveaux emplois et de nouvelles entreprises économiques.

L’ambassadeur des Etats unis d’Amérique, à Tunis, Donald Blome a indiqué que l’étude s’inscrit dans le cadre du programme américain Millénium Challenge Corporation (MCC) ou “défi du millénaire” destiné à soutenir l’économie tunisienne, moyennant l’amélioration de sa compétitivité et la création d’opportunités d’emplois.