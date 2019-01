Le financement, le renforcement des capacités et l’accès aux marchés sont des facteurs indispensables pour garantir l’autonomisation des femmes.

C’est ce qu’ont souligné les participants à la 22ème édition mondiale du Forum économique des femmes qui se tient à Tunis les 23 et 24 janvier 2019 sur le thème “Le rôle de la Tunisie en tant que pôle culturel, touristique et commercial pour les pays de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Afrique : investir dans la femme par la femme et avec la femme pour l’égalité genre”.

Relatant leurs expériences, des femmes d’affaires et responsables d’institutions financières et d’associations présents au forum ont indiqué que l’accès au financement demeure un handicap pour plusieurs femmes qui désirent lancer leurs projets personnels. Toutefois, cette condition demeure insuffisante pour réussir.

Dans ce contexte, ils ont souligné l’importance de renforcer les capacités des femmes pour leur permettre de bien gérer leurs projets à travers l’apprentissage par exemple de la langue anglaise qui est une langue internationale et la formation en TIC qui sont un outil important pour accéder aux marchés national et international via la toile.

Intervenant à cette occasion, Néziha Laabidi, ministre tunisien de la Femme et de la Famille, a souligné que l’objectif de ce forum, qui regroupe plus d’une centaine de femmes et d’hommes venus de 23 pays du monde, est de renforcer le dialogue et les relations d’échange entre les femmes dans tous les domaines et d’établir les bases des réseaux de femmes dans le monde entier afin de créer des opportunités d’investissement et renforcer l’autonomisation économique des femmes.

Pour sa part, Harbeen Arora, fondatrice et présidente du Réseau de femmes entrepreneuses dans le monde “All Ladies League”, a souligné que pour renforcer les capacités des femmes tunisiennes, une trentaine de bourses seront attribuées à de jeunes filles tunisiennes issues de familles démunies pour poursuivre leurs études en anglais dans des universités indiennes.

Elle s’est dit réjouie de la tenue de ce forum pour la première fois en Tunisie ce qui permettra, selon elle, de mieux connaître le climat d’investissement dans ce pays et de renforcer les échanges entre les femmes d’affaires tunisiennes et leurs homologues étrangères.

Asma Ben Hamida, cofondatrice et directrice d’Enda Inter Arabe, rappellera que, de 1995 à ce jour, son organisation a accordé 3,5 millions de crédits pour un montant total de 4 milliards de dinars. “Ces crédits ont profité à 800.000 familles dont environ 500.000 sont des femmes”, a-t-elle ajouté.

Ben Hamida a souligné que son expérience dans le domaine lui permet d’affirmer que la femme tunisienne est une véritable entrepreneure mais il lui manque la reconnaissance, la confiance et l’appui financier.

Pour sa part, le ministre du Commerce, Omar El Béhi, a souligné qu’en vue de renforcer les capacités des femmes rurales, le gouvernement a mis en place une stratégie ambitieuse visant à réduire les écarts sociaux et économiques soulignant que des projets de loi sont en cours de réalisation pour promouvoir l’autonomisation économique des femmes et les faire sortir du spectre du travail agricole précaire.

Il a ajouté que depuis le démarrage du programme de l’initiative économique féminine en 2016, 2.300 projets destinés aux femmes ont été financés moyennant une enveloppe d’environ 17 millions de dinars, et ce dans différents secteurs économiques comme l’industrie, l’agriculture, les services, l’artisanat et le commerce. L’objectif est d’atteindre les 8.000 projets en 2020.

El Behi a souligné que le forum constitue une occasion importante pour la promotion du partenariat et de l’investissement dans plusieurs secteurs prometteurs comme les composantes automobiles, le cuir et chaussure, la mécanique, l’électronique, le textile et l’habillement, les produits agricoles, l’industrie alimentaire, l’industrie pharmaceutique et autres surtout que l’emplacement géographique de la Tunisie fait d’elle une porte vers le monde arabe, l’Afrique et l’Europe et lui permet de devenir une plateforme pour le développement des échanges commerciaux.

Organisé dans le cadre de “la Tunisie, capitale de la femme arabe 2018/2019”, le forum devrait aboutir à un projet de plan d’action définissant les priorités pour la prochaine phase dans le domaine de la coopération pour l’autonomisation des femmes par le biais de partenariats économiques, de visites d’échange ou de la signature d’accords de partenariat.