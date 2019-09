L’Institut national de la météorologie (INM) célébrera, dimanche 15 septembre 2019, à l’instar des instituts météorologiques des pays arabes, la Journée arabe de la météorologie qui aura pour thème “la météorologie, la protection des personnes et des biens”, a indiqué, vendredi, l’INM.

Le choix de ce thème a pour objectif de souligner l’importance de l’information et l’élaboration des prévisions vu l’apparition continue de changements climatiques extrêmes (pluies diluviennes, vagues de chaleur et de froid, vents forts) que le monde connaît, a précisé l’Institut dans un communiqué.

Ainsi l’INM œuvre, dans le cadre de son adaptation aux différents phénomènes du changement climatique et de la mise en œuvre de son plan stratégique pour la période 2015/2020, à développer ses capacités humaines et techniques grâce à l’adoption de technologies modernes dans le domaine de l’observation météorologique et la prévision météorologique.

L’INM, en partenariat avec l’Office national de la protection civile et le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, élabore, actuellement, un projet de plan de vigilance visant principalement à prévenir les phénomènes météorologiques extrêmes, à présenter des conseils et des informations précises aux principaux secteurs afin de limiter les impacts de ces phénomènes.

Il s’agit, en outre, de simplifier les informations météorologiques pour le public, les médias et les autorités officielles grâce à l’utilisation du spectre chromatique afin de déterminer la gravité des phénomènes météorologiques et le degré de vigilance.