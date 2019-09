La ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors, Néziha Laabidi, a expliqué, ce vendredi 13 septembre à Tunis, que la stratégie nationale de promotion de la famille vise à fournir toutes les données sur la famille tunisienne et à se conformer aux normes internationales adoptées dans la promotion de plusieurs domaines comme l’enseignement, la santé, la prévention et la prospérité.

” Il s’agit en outre de préserver l’identité nationale et culturelle, d’instaurer la culture de dialogue et de solidarité entre tous les individus et d’élaborer des politiques et de programmes multisectoriels “, a-t-elle dit lors de la la tenue de la première réunion de travail préliminaire du comité de pilotage de la stratégie nationale de promotion du secteur de la famille et du plan quinquennal 2018-2022.

La ministre a indiqué que cette réunion a enregistré la participation de représentants des différentes structures gouvernementales et non gouvernementales impliquées dans l’élaboration de la stratégie nationale de développement du secteur de la famille adoptée lors d’un conseil ministériel tenu le 08 mai 2019.

Laabidi a souligné que la réunion sera axée sur l’évaluation des programmes et des projets mis en œuvre dans le cadre de la stratégie 2018-2019 tel le projet de congé de maternité et de paternité ainsi que l’examen des difficultés et des moyens de mettre en œuvre cette stratégie au cours des trois prochaines années.

Selon la ministre de la Femme, la stratégie de promotion de la famille a été élaborée en se basant sur les résultats d’un état des lieux détaillé de la situation de la famille en Tunisie et ce, dans l’objectif de suivre les mutations sociales et les défis comme le développement de la législation pour promouvoir l’égalité entre l’homme et la femme et garantir l’autonomisation des familles aux besoins spécifiques.

Elle a, par ailleurs, signalé que le ministère œuvre en partenariat avec tous les intervenants, à élaborer un cadre juridique et législatif adapté pour promouvoir la cohésion et les liens au sein de la famille outre l’élaboration de politiques et de programmes complémentaires dans différents secteurs qui répondent aux attentes de la famille tunisienne.