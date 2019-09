La Tunisie a remporté le concours de la “Meilleure vidéo promotionnelle du tourisme pour l’Afrique” lors de la 23ème session de l’Assemblée générale de l’OMT qui se tient à Saint-Pétersbourg en Russie, du 9 au 13 septembre 2019. C’est en tout cas ce qu’indique le ministère du Tourisme et de l’Artisanat sur sa page facebook.

Parmi les lauréats des autres régions figurent notamment le Mexique pour le continent américain, l’Inde pour l’Asie du Sud et le Pacifique, la Grèce et le Portugal pour l’Europe et l’Egypte pour le Moyen-Orient.

A rappeler par ailleurs que la Tunisie avait obtenu, mardi 10 courant, un siège au Bureau exécutif de (OMT) pour quatre ans. Une délégation dirigée par le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, René Trabelsi a représenté notre pays à cette assemblée.