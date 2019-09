La Bourse de Tunis a clôturé la séance du jeudi 12 septembre 2019, en légère hausse où le Tunindex a gagné 0,07% à hauteur de 7 120,47 points dans un volume total de 9,532 millions de dinars(MD), selon l’intermédiaire en Bourse, MCP .

Le Titre TELNET a réalisé le plus fort volume de la séance drainant 7,396 MD de ses capitaux à 8,65 dinars (D), soit une baisse de 0,34%.

A la Hausse, Le titre UBCI est à 31,31 D soit une montée de 2,99% suivi de CEREALIS qui a augmenté de 2,95% à 4,87 D. Le titre CELLCOM quant à lui a réalisé un relèvement de 2,84% à 2,17 D.

Dans le vert, SOMOCER et SFBT ont gagné respectivement, 0,99% et 0,93% pour clôturer à 1,02 D et 19,39 D.

A la baisse, le titre TAWASOL GROUP HOLDING a chuté de 3,44% à 0,28 D suivi par la BTE qui s’est monnayé à 8,54 D, soit un déclin de 2,95 %. Le titre TUNISIE LEASING&FACTORING, a, quant à lui, régressé de 2,90% à 9,70 D.

Dans le rouge, les titres MPBS et ELCTROSTAR ont réalisé une baisse respectif de 2,43% et 2,40% à 5,20 D et 0,81 D.