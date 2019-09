L’Institut national de la consommation (INC) va bientôt créer une bibliothèque ouverte au grand public en vue d’offrir un espace de connaissance pour les chercheurs, les universitaires et les opérateurs des secteurs de la consommation, selon son directeur général, Mourad Ben Hassine.

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un programme d’action de l’institut réalisé dans le cadre d’un approche participative associant les différentes parties concernées par la consommation a ajouté le directeur dont les propos sont rapportés par un communiqué du ministère du commerce publié mercredi.

L’INC prépare le cadre d’un projet de jumelage visant à développer l’arsenal juridique de la consommation en fonction des textes réglementaires européens et à améliorer ses capacités et l’appareil de la consommation, d’après son directeur qui s’exprimait à l’occasion d’une rencontre avec le ministre du commerce Omar Behi.

Il œuvre, en outre, à mettre en place un système d’informations et des statistiques sur les prix, parallèlement au lancement d’un programme de création d’un label de confiance pour les sites du commerce électronique outre un programme de développement des capacités techniques et de gestion de l’Institut dans les domaines des études, des recherches et des tests de comparaison.