Avec le lancement du programme de promotion Maghreb Oléagineux, cofinancé par l’Union européenne et Terres Univia, la filière tunisienne de colza améliorera ses performances grâce aux semences européennes. La Tunisie pourra ainsi augmenter sa production locale de colza et réduire ses importations de graines oléagineuses.

La dynamique de développement de la filière impulsée par le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche repose sur l’implication forte d’acteurs clés (Carthage Grains, INGC, APAD, Comptoir Multiservices Agricoles) qui assurent un débouché aux agriculteurs et leur fournissent encadrement technique et intrants. Dans ce contexte, les semences européennes et la culture du colza sont des leviers d’amélioration de la rentabilité des exploitations agricoles.

Les semences européennes de Colza, levier de performance

L’intégration du colza dans la rotation des cultures améliore la performance globale des exploitations céréalières de par sa rentabilité et ses effets positifs sur l’ensemble du système de culture.

Le catalogue européen des variétés de semences de colza offre ainsi de nombreux avantages aux agriculteurs tunisiens. Diversifié et enrichi chaque année, il donne accès à des semences sans OGM (organismes génétiquement modifiés), saines, traçables et adaptées aux bassins de production de la Tunisie.

Ces semences sont dotées d’un fort potentiel de rendement ainsi que d’une garantie de germination. Ces caractéristiques seront essentielles pour atteindre l’objectif de 50 000 ha fixé par les acteurs.

«Au travers de ce projet mis en œuvre avec le soutien de l’Union européenne et en partenariat avec les acteurs tunisiens et les semenciers européens, Terres Univia renforce son engagement dans l’appui à la structuration de filières oléagineuses durables dans les pays du Maghreb et créatrices de marchés pour les produits agricoles européens», explique Laurent Rosso, directeur de Terres Univia.

Huiles et tourteaux de colza, opportunités économiques pour la Tunisie

A l’échelle mondiale, le contexte est celui d’une forte croissance de la demande en huile et plus particulièrement en protéine végétale.

En Tunisie, les besoins en huiles alimentaires et protéines végétales s’établissent respectivement à 313.000 tonnes et 510.000 tonnes (USDA, 2018/2019). La dépendance vis-à-vis des importations est d’environ 95%.

La demande en huile de colza est en partie due à ses qualités nutritionnelles liées à sa teneur en acides gras essentiels et antioxydants mondialement reconnus. La protéine de colza est idéale pour l’élevage et se substitue au tourteau de soja avec les mêmes performances de croissance des bovins et une marge brute améliorée pour les éleveurs.

Le programme Maghreb Oléagineux, en fournissant un accès à des semences européennes ainsi qu’un soutien technique aux agriculteurs, contribuera à la progression de la production tunisienne de colza.

Ce programme répond donc à un fort intérêt national pour la croissance et la performance des productions de colza qui permettra de réduire la dépendance des élevages et des consommateurs vis-à-vis des importations.

A propos de Terres Univia :

Terres Univia est l’interprofession française des huiles et protéines végétales destinées à l’alimentation humaine, sans oublier de relever le défi de produire des protéines végétales destinées à l’alimentation animale, et de contribuer à l’essor des filières de la chimie du végétal.

Communiqué