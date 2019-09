Le Groupement interprofessionnel des produits de la pêche (GIPP) a obtenu le certificat d’accréditation du système de management de la qualité selon la norme ISO 9001 :2015 par le bureau d’accréditation TUV. C’est ce qu’indique le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche dans un communiqué publié mardi 10 septembre à Tunis.

Le département de l’Agriculture précise que le GIPP a mis en place une politique de qualité basée sur la satisfaction des besoins réels des clients, le renforcement du partenariat avec toutes les parties concernées, l’amélioration du rendement et de l’efficacité de différents services ainsi que le développement des compétences des fonctionnaires et la fourniture d’un climat de travail favorable et incitatif.

Le GIPP œuvre à mettre en valeur les produits de la pêche et conquérir les nouveaux marchés, à travers une approche participative basée sur les systèmes et les chaines de valeur.