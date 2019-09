Le programme du Collège de Tunis pour la philosophie et la situation actuelle de la maison d’édition “La Maison arabe du livre” ont été au centre de la réunion, mardi 10 septembre, du conseil du cabinet du ministère des Affaires culturelles.

Lors de cette réunion, le ministre des affaires culturelles Mohamed Zinelabidine a appelé à la mise en place d’une stratégie pour faire connaitre le Collège de Tunis pour la philosophie et son programme.

Le Collège de Tunis pour la philosophie a pour objectif de promouvoir les sciences humaines tout en soulignant l’ouverture de la Tunisie et le caractère multiculturel de sa civilisation et de sa pensée, a-t-il affirmé.

Le ministre a par ailleurs rappelé que la création de cette institution s’inscrit dans le cadre de la démocratisation du savoir et de la vulgarisation des concepts philosophiques et des concepts des sciences humaines à un large public.

La situation actuelle de la maison d’édition tuniso-libyenne “La maison arabe du Livre” a été, aussi au menu de cette réunion.

Créée en 1973, La Maison arabe du livre est une maison d’édition et de distribution des créations tunisiennes libyennes et arabes. Elle réédite aussi les classiques de la littérature arabe et universelle à des prix préférentiels.