Le nouveau siège de l’Institut supérieur des sciences appliquées à Kairouan (ISSATK), réalisé moyennant un investissement de 17,6 millions de dinars, sera opérationnel dans quelques semaines, c’est-à-dire au cours de cette année année universitaire 2019-2020. C’est ce qu’a annoncé, lundi 9 septembre, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

D’une capacité d’accueil de 2 500 étudiants, le nouveau bâtiment comprend plusieurs départements dont 3 d’ingénierie (génie électrique, mécanique et industriel), un département de mathématiques et d’informatique, deux amphis, l’un d’une capacité d’accueil de 350 sièges et l’autre de 200 sièges, 16 salles de classes, des laboratoires informatiques, une station photovoltaïques, des espaces techniques ainsi que des logements de fonction.

Inaugurant le nouveau siège de l’ISSATK, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Slim Khalbous, a loué les efforts déployés au cours de l’année universitaire écoulée pour mener à bien les examens dans des conditions acceptables, en dépit des troubles qui ont marqué certaines institutions universitaires, soulignant l’importance de rétablir le calme au sein du milieu universitaire, afin de bien mener la réforme de l’enseignement supérieur.

Khalbous a également passé en revue les mesures décidées au profit des universités des régions de l’intérieur, à travers la facilitation de la création des structures de recherche, la motivation des chercheurs, l’ouverture de nouveaux postes d’emploi, la mise à niveau des nouvelles disciplines académiques, outre la promotion de l’infrastructure et des services fournis aux étudiants.