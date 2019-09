Je me demande si les candidats à la présidentielle qui participent au “débat” télévisé réalisent que pendant qu’ils parlent, un autre “débat” se tient simultanément sur les réseaux sociaux et Facebook surtout, entre les internautes pour commenter leurs propos mais aussi leurs postures corporelles, leurs réactions, les signes qu’ils expriment en silence ou la perception qu’ils suscitent, pour les jauger et les juger, pour rectifier leurs erreurs, rappeler des propos contradictoires qu’ils ont tenus antérieurement sur tel ou tel sujet,….

Bref, c’est ce débat entre les internautes complété par les discussions en famille, entre amis, dans les cafés, les lieux de travail et autres qui donne la possibilité à – une opinion – sur un candidat d’éclore et de se propager.