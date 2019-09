La semaine nationale pour un environnement scolaire propre a été lancée, samedi 7 septembre, au lycée “El imtiyaz ” (l’excellence) à Sidi Hassine à Tunis et se poursuivra jusqu’au 14 septembre courant dans tous les établissements secondaires de la République, dans le cadre de la préparation à la nouvelle rentrée scolaire.

La semaine nationale pour un environnement scolaire propre a pour objectif de faire bénéficier les différents établissements scolaires et les structures concernées d’une intervention municipale, en partenariat avec plusieurs ministères, les scouts tunisiens, l’organisation tunisienne pour l’éducation et la famille (OTEF) et les associations actives dans le domaine de l’environnement, en plus du secteur privé.

L’intervention de la municipalité consiste, notamment, à ramasser les déchets, peindre les façades des écoles et lycées et entretenir les espaces verts.

Il s’agit, en outre, de lutter contre les étals anarchiques aux alentours des établissements scolaires. Un plan de travail sera élaboré et des visites de terrain seront effectuées aux établissements scolaires afin de résoudre ces problèmes d’aspect environnemental.

Le ministre de l’éducation, Hatem Ben Salem a souligné l’impératif d’effectuer des campagnes de propreté au sein et aux environs de tous les établissements scolaires, en mettant à leur disposition les moyens nécessaires pour faire face aux problèmes environnementaux.

Ben Salem a évoqué, aussi, l’importance de l’union des efforts de tous les intervenants afin de faire réussir cette campagne nationale et de pallier les lacunes avant la rentrée scolaire.

De son côté, le ministre des affaires locales et de l’environnement, Mokhtar Hammami a précisé que son département a entamé les préparatifs pour cette campagne nationale depuis deux mois en collaboration avec les municipalités concernées afin de garantir la propreté des établissements scolaires tout au long de l’année et non pas uniquement à l’occasion de la rentrée scolaire.

Des campagnes périodiques de contrôle seront effectuées dans ces établissements afin d’évaluer la propreté de ces espaces éducatifs, a ajouté Hammami, soulignant la nécessité d’associer les élèves et les parents aux travaux de nettoyage afin de préserver la propreté des établissements scolaires.