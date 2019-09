Un protocole d’accord visant le développement d’un cadre de coopération et d’échange de connaissances entre la Banque centrale de Tunisie (BCT) et la Banque nationale d’Ukraine (NBU) a été signé jeudi 5 septembre 2019 dans la capitale ukrainienne, Kiev.

Cet accord, qui concerne différents domaines (politique monétaire, réglementation des changes, communication), a été paraphé, côté tunisien, par le gouverneur de la BCT, Marouane El Abassi, et côté ukrainien, par le gouverneur de la NBU, Yakiv Smolii, indique un communiqué de la BCT publié vendredi 6 septembre à Tunis.

Ce protocole d’accord renforce une coopération stratégique plus étroite entre les deux institutions et facilitera par ailleurs le partage mutuel d’expertise et de compétences et ce, par l’organisation de différentes visites de travail, de consultations techniques, l’organisation de formation, séminaires, workshops et des activités de recherche.

Yakiv Smolii a affirmé qu’”au cours des cinq dernières années, la NBU s’est considérablement développée pour devenir une institution puissante et indépendante dotée d’une profonde expertise et d’approches novatrices de la Banque centrale traditionnelle”.

Et d’ajouter: “Ceci est reconnu par la communauté internationale des banquiers centraux, entre autres. J’espère que notre coopération et notre volonté de partager nos réalisations contribueront au développement d’une Banque Centrale de Tunisie moderne”.

Pour sa part, El Abassi a souligné l’importance de ce protocole d’accord “qui permet à la BCT de collaborer avec des institutions initiatrices des meilleures pratiques. Ceci s’inscrit dans le droit fil de la vision stratégique de la BCT d’être une Banque centrale moderne, proactive, efficiente et à l’avant-garde des transformations économiques et financières.

“Nous partageons des similitudes avec la NBU, notamment dans la gestion des phases de transitions politiques et économiques. Les volets de politique monétaire, de communication et de transformation sont parmi les projets stratégique sur lesquels l’expérience de la NBU sera d’un apport certain pour la BCT “, a-t-il conclu.

Le mémorandum entré en vigueur après la signature par les gouverneurs, contribuera à renforcer et à officialiser les relations stratégiques entre les deux institutions.