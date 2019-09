Le ministère des Affaires étrangères annonce, dans un communiqué, la nomination de Patrice Cousineau en tant que nouvel ambassadeur en Tunisie. Il remplace ainsi à poste la très populaire Carol McQueen qui aura conquis, par ses gestes, le coeur de nombre de Tunisiens.

Le texte du département des relations extérieures du Canada indique que Patrice Cousineau a été admis au Barreau du Québec en 1991 avant d’intégrer la direction des Affaires extérieures du Canada une année plus tard, en 1992.

À l’administration centrale, il a été directeur adjoint de la Direction du droit humanitaire, des droits de la personne et du droit économique de 2000 à 2003, puis directeur de la Direction du droit des océans et de l’environnement de 2010 à 2012, et directeur de la Direction du Commonwealth et de la Francophonie de 2016 à 2019.

Par ailleurs, il a travaillé à Séoul (Corée du Sud) comme agent politique de 1994 à 1997; à Hong Kong comme chef de la Section des relations politiques et économiques et des affaires publiques de 2003 à 2007; à Beijing (Chine) comme porte-parole de l’ambassade, conseiller et chef de la Section des affaires publiques de 2007 à 2010; enfin à Bangkok (Thaïlande) en tant que conseiller et chef de la Direction des relations politiques et économiques de 2012 à 2016.