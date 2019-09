Une commission élargie a été mise en place pour le contrôle du financement des campagnes électorales pour la présidentielle et législatives 2019, a révélé Anis Jarboui, membre de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE).

Cette commission regroupe le président de l’ISIE ainsi que des représentants de la Banque Centrale, de la commission tunisienne des analyses financières, de l’Instance Nationale de Lutte contre la Corruption et du ministère des Finances. Elle est chargée du contrôle des sources de financement des campagnes électorales.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Jarboui a indiqué que cette commission a déjà pris des décisions dont principalement celle de contrôler le compte bancaire personnel des candidats en plus du contrôle des comptes bancaires réservés à la campagne électorale et des transactions financières faites par les candidats à la présidentielle et aux législatives depuis janvier 2019. Selon Jarboui, l’ISIE sera ferme dans ces affaires.

En ce qui concerne les infractions enregistrées pendant la campagne électorale présidentielle qui a débuté le 2 septembre, Anis Jarboui a indiqué que 214 infractions ont été enregistrées depuis le début de la campagne jusqu’à jeudi à 18h00. Il a précisé que les infractions constatées concernent notamment la promotion d’un discours incitant à la haine à la discrimination, l’exploitation de locaux et d’espaces publics et l’utilisation de mosquées pour faire la propagande des candidats.

L’instance devrait rédiger les PV des infractions avant de les transférer au ministère public.

Selon Jarboui, l’ISIE a aussi organisé mercredi et jeudi (4 et 5 septembre) un atelier de formation à l’intention des agents et cadres de la police judiciaire sur les crimes électoraux, avec pour objectif de renforcer la coopération entre les observateurs des campagnes électorales relevant de l’instance électorale en ce qui concerne le suivi des crimes électoraux.