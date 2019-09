Le taux d’inflation a atteint les 6,7% en août 2019, contre 6,5% en juillet, selon les chiffres publiés mercredi 4 septembre par l’Institut national de la statistique (INS).

Cette hausse est due essentiellement à l’augmentation des prix du tabac. L’Institut indique également que les prix de l’alimentation ont augmenté, en août 2019, de 7,4% en glissement annuel contre 6,5% en juillet 2019. Ce taux est expliqué par l’augmentation des prix des légumes de 12,5%, des fromages et œufs de 9,5%, des fruits de 7,8% et des boissons et jus de 7,6%.

En ce qui concerne les prix des produits manufacturés, ils ont progressé, en glissement annuel de 8,1% en raison de la hausse des prix des produits d’entretien du foyer de 10,2% et les prix des matériaux de construction de 10,0%.

Inflation sous-jacente et inflation des produits administrés

Le taux d’inflation sous-jacente, hors produits alimentaires et énergie, s’établit en août 2019 à 6,7% contre 6,5% en juillet 2019.

De même, les prix des produits libres non encadrés ont augmenté de 7,3% contre 4,7% pour les prix encadrés.

Les produits alimentaires libres ont connu une hausse de 8,5% contre 2,4% pour les produits alimentaires à prix administrés.

Les prix à la consommation en progression de 0,6% sur un mois

L’indice de prix à la consommation a augmenté, en Août 2019, de 0,6% contre 0,3% en juillet 2019. Selon l’INS, cette hausse provient essentiellement, de l’augmentation des prix du tabac de 16,1% et les prix de l’alimentation de 1,3%.

En revanche, les prix des produits d’habillement ont connu une baisse de 4,6% en raison des soldes d’été.

Hausse de 1,3% des prix des produits alimentaires

En variation mensuelle, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 1,3% en raison de la hausse des prix des fruits frais de 6,1%, des œufs de 4,4% et les prix des viandes ovines de 1,8%. Par contre, les prix des volailles ont baissé de 2,2%.

En ce qui concerne les prix du groupe ” Boissons alcoolisées et tabac “, ils ont progressé de 14,9% à la suite d’une hausse importante des prix du tabac de 16,1%.

Baisse des prix des produits d’habillement

En août, les prix des produits d’habillement ont chuté de 4,6% en raison du début des soldes d’été. Ainsi, les prix des articles d’habillement ont régressé de 4,7%, ceux des chaussures de 5,6% et ceux des tissus de 1,4%.